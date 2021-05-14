«Аккуратнее с высказываниями»: Абубакар Нурмагомедов ответил Чимаеву

Боец UFC Абубакар Нурмагомедов, двоюродный брат бывшего чемпиона Хабиба Нурмагомедова, обратился к бойцу Хамзату Чимаеву, который заявил, что «порвет» Хабиба, если тот захочет боя.

Во время прямого эфира в своем Instagram президент Чеченской республики Рамзан Кадыров неожиданно раскритиковал Нурмагомедова и предложил ему провести бой со спортсменом из клуба «Ахмат». Чимаев в комментариях к эфиру Кадырова пообещал «порвать» бывшего обладателя чемпионского пояса.

«Хамзат, я смотрю, ты быстро переобулся: переехав в Швецию и написав жалобу на свою же Чеченскую Республику о том, что тебя там ущемляют, ты получил документы на хорошую жизнь в Швеции. Но теперь, обретя славу, ты, я смотрю, изменился, теперь ты вернулся обратно и живёшь в Чечне, и все у тебя хорошо. Я рад за тебя. Не теряй эту зону комфорта. Еще недавно в Америке ты с нами за одним столом сидел и кушал, тренировался в одном зале, ходили вместе в мечеть, и называл нас братьями. А теперь ты пишешь, что кого-то порвешь. Да, я согласен, любой имеет право на высказывание своего мнения. Но будь аккуратен с высказываниями», — написал Абубакар Нурмагомедов в Instagram.

Чимаев не дрался с октября прошлого года, достаточно тяжело переболел коронавирусом и даже собирался завершать карьеру. И завершил бы ее, если бы не поддержка Кадырова, который убедил его вернуться в октагон. Теперь спортсмен собирается провести очередной бой летом.

Боец обещал разобраться с Леоном Эдвардсом, поединок с которым сорвался из-за болезни чеченца, с Нилом Магни, с которым, судя по всему, будет драться летом. Также Чимаев вызывал на бой братьев Диаз, Хорхе Масвидаля, Исраэля Адесанью и Яна Блаховича.

«В интернете он уже выиграл все чемпионские пояса UFC через Twitter», — прокомментировал многочисленные высказывания Чимаева чемпион UFC в полутяжелом весе Ян Блахович.

Ранее боец UFC Магомед Исмаилов не согласился со словами Кадырова про Нурмагомедова.