Умерла чемпионка мира по боксу Домуладжанова

Директор тренировочного центра «Озера Круглое» Ольга Домуладжанова скончалась в возрасте 52 лет, сообщается на официальном сайте Министерства спорта России.

Это большая утрата для российского спорта. Ольга Домуладжанова добилась больших успехов в боксе в качестве спортсменки. Она — заслуженный мастер спорта, трехкратная чемпионка России, трехкратная победительница Кубка России, двукратная победительница Кубка Европы, чемпионка Европы и мира 2001 года по боксу», — говорится в заявлении ведомства.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерации бокса России, причиной смерти стали осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией.

Также Домуладжанова занимала пост генсека Федерации бокса России по взаимодействию с органами государственной власти.

Ранее сообщалось, что бывший игрок клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Автомобилист» Владислав Егин умер в возрасте 32 лет из-за осложнений, связанных с перенесенным коронавирусом.