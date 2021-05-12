BlackMirror выложил информацию о том, какими тренерами интересовался «Спартак»

Telegram-канал BlackMirror слил в сеть информацию о том, какими тренерами интересовался московский «Спартак».

В документе указано, что красно-белые следили за Педру Мартиншем, Марку Силвой и Паулу Фонсекой.

«Необходимо постоянно мониторить рынок отечественных специалистов. По игровой философии наиболее подходящими кандидатами видятся Леонид Слуцкий, Игорь Осинькин, Евгений Калешин», — говорится в черновике развития стратегии клуба.

«Джентльмены, которые выложили документ, сами назвали его черновиком, который, возможно, никто не видел. А возможно, это черновик черновика вообще», — сказал в беседе со Sport24 пресс-атташе красно-белых Ярослав Кулемин.

Доменико Тедеско покинет пост тренера «Спартака» после текущего сезона. В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) москвичи занимают второе место, набрав 56 очков.

Ранее стадион петербургского «Зенита» стал самой посещаемой ареной Европы в сезоне-2020/21.