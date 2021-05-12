Генсек РФС не видит фаворита в финале КР между «Локомотивом» и «Крыльями Советов»

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев поделился ожиданиями от финального матча Кубка России между московским «Локомотивом» и самарскими «Крыльями Советов», передает РИА «Новости».

«Честно, жду, чтобы насладиться финалом со всех точек зрения. Многие говорят, что «Локомотив» — фаворит, но это финал. Всего один матч, и здесь шансы 50 на 50», — сказал Алаев.

Встреча состоится 12 мая в Нижнем Новгороде. Стартовый свисток прозвучит в 20.00 по московскому времени. Красно-зеленые восемь раз выигрывали национальный Кубок, что является рекордом соревнований. Самарцы в 2004 году играли в финале, уступив грозненскому «Тереку» со счетом 1:0.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) подопечные Марко Николича занимают третье место, имея в активе 53 очка. «Крылья Советов» обеспечили себе победу в Олимп — Футбольной национальной лиге (Олимп — ФНЛ), набрав 98 баллов.

Ранее московский «Локомотив» выразил соболезнования в связи с погибшими после стрельбы в казанской школе №175.