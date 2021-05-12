Тренер «Лестера» назвал заслуженной победу «Манчестер Сити» в АПЛ

Главный тренер «Лестер Сити» Брендан Роджерс высказался о победе «Манчестер Сити» в чемпионате Англии.

11 мая «горожане» досрочно стали чемпионами Английской премьер-лиги (АПЛ) после поражения «Манчестер Юнайтед» от «Лестер Сити» (1:2) в матче 36-го тура первенства страны. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Они являются эталоном. Они были выдающимися. Блестящие игроки, невероятный тренер, они полностью заслужили титул», — приводит слова Роджерса «Би-би-си».

«Манчестер Сити» завоевал третий чемпионский титул под руководством Хосепа Гвардиолы и седьмое в истории.

После 35 туров АПЛ «горожане» набрали 80 очков. Второе место занимает «Манчестер Юнайдет» с 70 баллами. «Лестер» (66) располагается на третьей строчке, а на четвертой позиции идет лондонский «Челси» (64).

Ранее главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер высказался о проигрыше команды в чемпионской гонке. По мнению норвежского специалиста, принципиальный соперник провел фантастический сезон.