Украинец Зинченко стал трехкратным чемпионом Англии

В матче 36-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Юнайтед» принимал на своем поле «Лестер Сити» и уступил со счетом 1:2. Таким образом, у команды осталось 70 очков и «Манчестер Сити, в 35 матчах набравший 80 очков, досрочно выиграл АПЛ сезона-2020/2021. Команды разделяет десять очков, до конца турнира осталось три тура.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Это третье чемпионство «Манчестер Сити» под руководством Хосепа Гвардиолы: «горожане» становились сильнейшей командой в АПЛ в сезоне-2017/2018 и сезоне-2018/2019. В сезоне-2019/2020 чемпионом стал «Ливерпуль». Всего «Манчестер Сити» становился чемпионом Англии семь раз.

Украинский защитник «горожан» Александр Зинченко стал трехкратным победителем АПЛ. 24-летний футболист становился чемпионом Англии в сезоне-2017/2018 и в сезоне-2018/2019.

Зинченко — единственный представитель Украины, у которого больше одной победы в АПЛ. Ранее чемпионом Англии также становился Олег Лужный в составе «Арсенала» в 2002 году.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сравнялся по количеству побед в чемпионате Англии с Моуринью и Венгером.