Финал Лиги чемпионов может пройти в португальском Порту

Финальный матч Лиги чемпионов УЕФА сезона-2020/2021 может пройти в португальском Порту. Об этом сообщил итальянский журналист Алессандро Альчато в Twitter.

По информации источника, решающий матч турнира пройдет в Лиссабоне на стадионе «Драгао».

Ранее Футбольная ассоциация Англии начала переговоры с организацией о переносе финала Лиги чемпионов из Стамбула, так как правительство Великобритании включило Турцию в «красный список» стран для путешествий из-за ситуации с коронавирусом. УЕФА может предложить властям Турции провести финал сезона-2022/2023 вместо Мюнхена.

Решающий матч турнира был запланирован на 29 мая на Олимпийском стадионе «Ататюрка» в Стамбуле, УЕФА объявил, что на стадион будет допущено 25 тыс. зрителей. В финале Лиги чемпионов встретятся лондонский «Челси» и «Манчестер Сити».

Ранее сообщалось, что экс-арбитр ФИФА заявил, что в эпизоде с Ахметовым хватило бы желтой карточки.