«Чужих детей не бывает»: Нурмагомедов отреагировал на трагедию в Казани

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов отреагировал на трагедию в Казани.

«Чужих детей не бывает, соболезнуем всем родным и близким», — написал Нурмагомедов в Instagram, добавив к посту фото школы, в которой случилась трагедия. На снимок наложена следующая запись: «Казань, мы с тобой!».

11 мая, примерно в 09:30, в гимназии №175 в городе Казани вооруженный преступник открыл стрельбу. К настоящему времени подтверждена гибель девяти человек, 21 пострадали. Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовом убийстве. Глава администрации Казани Ильсур Метшин назвал стрельбу в городской гимназии терактом. 12 мая объявлено в Татарстане днем траура.

Финал школьной волейбольной лиги Республики Татарстан, который должен был состояться в Казани в субботу, 15 мая, будет перенесен на осень из-за трагедии в столице региона.

Ранее Татьяна Навка назвала трагедию в Казани «неимоверной и необъяснимой жестокостью».