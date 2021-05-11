«Неимоверная и необъяснимая жестокость»: Навка прокомментировала трагедию в Казани

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка отреагировала на трагедию, произошедшую 11 мая в Казани.

Сегодня в результате стрельбы в школе № 175 погибли 10 человек, в том числе семеро детей. Еще 20 человек получили ранения различной степени тяжести. Стрельбу устроил 19-летний выпускник школы Ильназ Галявиев. Он вошел в здание с дробовиком и начал расстреливать находящихся там сотрудников и учащихся.

«Неимоверная и необъяснимая жестокость. Казань. Мои соболезнования родным и близким, скорблю вместе с вами. Вечная память», — написала Навка в Instagram.

11 мая, примерно в 09:30, в гимназии №175 в городе Казани вооруженный преступник открыл стрельбу. К настоящему времени подтверждена гибель девяти человек, 21 пострадали. Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовом убийстве. Глава администрации Казани Ильсур Метшин назвал стрельбу в городской гимназии терактом. 12 мая объявлено в Татарстане днем траура.

Финал школьной волейбольной лиги Республики Татарстан, который должен был состояться в Казани в субботу, 15 мая, будет перенесен на осень из-за трагедии в столице региона.

Ранее олимпийский чемпион Шипулин заявил, что стрелять в беззащитных детей — бесчеловечно.