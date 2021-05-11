Олимпийский чемпион Шипулин: стрелять в беззащитных детей — бесчеловечно

Бывший российский биатлонист, а ныне депутат Госдумы РФ Антон Шипулин выразил соболезнования в связи с трагедией, произошедшей в казанской школе.

«Хочу выразить глубокие соболезнования всем родным и близким погибших при стрельбе в казанской гимназии. Это ужасная трагедия. Никакие слова не могут описать боль от случившегося. Стрелять в беззащитных детей — бесчеловечно, таким чудовищным преступлениям нет оправдания», — написал Шипулин в своем Instagram.

11 мая, примерно в 09:30, в гимназии №175 в городе Казани вооруженный преступник открыл стрельбу. К настоящему времени подтверждена гибель девяти человек, 21 пострадали. Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовом убийстве. Глава администрации Казани Ильсур Метшин назвал стрельбу в городской гимназии терактом. 12 мая объявлено в Татарстане днем траура.

Финал школьной волейбольной лиги Республики Татарстан, который должен был состояться в Казани в субботу, 15 мая, будет перенесен на осень из-за трагедии в столице региона.

Ранее сообщалось, что Татьяна Тарасова отреагировала на трагедию в Казани.