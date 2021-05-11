Владелец «Спартака» Федун надеется, что виновные в избиении медиадиректора клуба будут найдены

Футбольный клуб «Спартак» надеется, что виновные в нападении на медиадиректора клуба Антона Фетисова будут найдены. Об этом РБК заявил владелец клуба Леонид Федун.

«Я знаю, что у него серьезная черепно-мозговая травма, возбуждено уголовное дело. Мы надеемся, что виновные будут найдены. Есть ли связь с профессиональной деятельностью — пока непонятно. Но такую версию мы тоже не исключаем», — сказал Федун.

Ранее управляющий директор «Спартака» Евгений Мележиков не исключил, что нападение на главу департамента по связям с общественностью клуба Антона Фетисова могло быть связано с профессиональной деятельностью пострадавшего.

Функционер рассказал, что PR-директора красно-белых избили 9 мая, когда он вместе с женой выходили из ресторана. По словам Мележикова, Фетисов попытался урегулировать конфликт, который произошел у выхода из заведения, однако в ответ один из участников конфликта спортивного вида ударил работника красно-белых.

Ранее сообщалось, что В «Спартаке» не исключили, что избиение Фетисова связано с профессиональной деятельностью.