В «Спартаке» не исключили, что избиение Фетисова связано с профессиональной деятельностью

Управляющий директор московского «Спартака» Евгений Мележиков не исключил, что нападение на главу департамента по связям с общественностью клуба Антона Фетисова могло быть связано с профессиональной деятельностью пострадавшего.

Ранее функционер заявил, что PR-директора красно-белых избили 9 мая, когда он вместе с женой выходили из ресторана. По словам Мележикова, Фетисов попытался урегулировать конфликт, который произошел у выхода из заведения, однако в ответ один из участников конфликта спортивного вида ударил работника красно-белых.

«Агрессивных молодых людей, которые ищут возможности подраться, достаточно на улице. Но произойти могло все, что угодно — конфликт мог быть спровоцирован специально, — и профессиональную деятельность я бы окончательно не исключал», — цитирует Мележикова «РБ-Спорт».

Управляющий директор «Спартака» отметил, что выводы можно будет сделать, когда нападавшие будут задержаны.

«Что касается работы правоохранительных органов, то уголовное дело возбуждено, следственные органы работают», — отметил функционер.

Ранее красно-белые опубликовали заявление в связи с появившейся информацией об избиении директора департамента по связям с общественностью клуба.