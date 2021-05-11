«Рубин» выразил соболезнования в связи со стрельбой в казанской школе

«Рубин» выразил соболезнования в связи с погибшими после стрельбы в казанской школе №175. Соответствующий пост опубликовала пресс-служба клуба в Twitter.

«Выражаем соболезнования родным и близким погибших детей при стрельбе в казанской гимназии №175. В этот трагический день мы скорбим вместе с вами. Всем пострадавшим желаем скорейшего выздоровления», — гласит текст послания.

11 мая неизвестный молодой человек пронес оружие в школу №175 в Казани и ранил нескольких учеников. По последним данным, погибли 11 человек, еще несколько были госпитализированы.

По информации регионального минздрава, на вызов была отправлена 21 бригада скорой медицинской помощи. На месте происшествия находится министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков и глава региона Рустам Минниханов.

Ранее сообщалось, что в Казани задержали 41-летнего пособника устроивших стрельбу в школе.