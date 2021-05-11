«Странности у него были»: что известно о стрелявшем в казанской школе

Утром 11 мая 2021 года 19-летний Ильназ Галявиев вошел в гимназию №175 в Казани с дробовиком и 150 картечными патронами в черной сумке — и устроил стрельбу в учебном заведении, которое окончил четыре года назад. Погибли девять человек — семеро восьмиклассников, учительница и еще одна сотрудница школы. В больницах сейчас находятся 18 детей и трое взрослых. Многие — в тяжелом состоянии.

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Сам Ильназ Галявиев сдался прибывшим на место происшествия силовикам. На видео, снятом во время допроса, он ведет себя агрессивно — кричит, обильно используя нецензурную лексику.

«Я осознал себя богом не сразу, месяца два назад. А летом у меня начал пробуждаться монстр, конкретно. Я всех начал ненавидеть. Я всегда всех ненавидел и начал еще больше ненавидеть. Не смейте мне приписывать какую-то экстрасенсорную или психологическую херню. Я не эти, которым вы приписываете свое субъективное мнение.

Мне никто не говорил, я сам два месяца назад осознал, что я бог. Я впервые сказал это своей маме, у меня мамы нет, я ее на «вы» просто называю. Она мне не мать. У меня нету родителей, я вас всех ненавижу. Отчим? У меня нету отчима. У меня нету матери, я от всех отказался. Женщина, которая меня родила, это не мать. Нету ни мамы, ни папы, я их так никогда не называл», — говорит на видео Галявиев.

Один из приятелей Ильназа Галявиева Роман, знакомый с ним около трех лет, в разговоре с «Газетой.Ru» признался, что шокирован произошедшим. Он полагает, что Галявиев мог совершить преступление под воздействием запрещенных веществ. «Я не знаю, может быть, он что-то принял, прежде чем пойти в школу, потому что в адекватном состоянии вряд ли он мог совершить такое. Либо его кто-то накрутил со стороны. Странные друзья в соцсетях и разговоры по телефону я тоже замечал», — рассказал Роман.

Он отметил, что Галявиев «действительно не очень любил людей», но намерений убивать их не озвучивал. «Странности у него были, он увлекался оружием, войнами, историей, — сообщил приятель напавшего на школу. — Много времени проводил в интернете, постоянно что-то читал. Дома собирал разные вещи по схемам. В последнее время он максимально отстранился от общения со всеми».

О том, что Галявиев вел замкнутый образ жизни, заявил и его экс-сокурсник Геннадий (имя изменено). «Он практически ни с кем не общался, до нас ему дела не было. Постоянно в своих мыслях где-то. Да, мы немного задирали его, смеялись, скажем так, пытались немного расшевелить пацана, но все без толку», — рассказал он.

По словам Геннадия, Ильназ Галявиев часто пропускал занятия, а на парах не слушал преподавателей и засыпал за столом. «Он вечно был угрюмый и как будто уставший, особенно в последнее время, когда еще приходил в колледж», — вспомнил студент.

Роман в свою очередь уточнил, что задержанный хвастался ружьем — «говорил, для самообороны или чтобы птичек пострелять в лесу ради прикола». «Жаль, что никто не знал, что этими птичками станут дети», — посетовал он.

До недавнего времени Галявиев был студентом четвертого курса колледжа «ТИСБИ». Как рассказали «Газете.Ru» в учебном заведении, с декабря он находился на учебной и производственной практиках, но с января не появлялся в колледже, а с куратором группы перестал поддерживать связь. На защиту производственной практики и трех государственных экзаменов не явился — за это в апреле 2021 года его и исключили.

«За время учебы показал себя тихим и неконфликтным студентом. Всегда был опрятным и спокойным, уважительно относился к сокурсникам и преподавателям», — уточнили в пресс-службе учебного заведения.

Ректор университета «ТИСБИ» Нелла Прусс заявила Telegram-каналу «Mash», что она крайне удивлена таким поступком бывшего студента. По словам ректора, Ильназ был вежлив, неконфликтен и «весь в компьютере».

Тем временем СМИ выяснили, что молодой человек готовил нападение на школу как минимум с февраля. Он обзванивал магазины и интересовался компонентами снайперской винтовки. В марте Ильназ Галявиев начал оформлять разрешение на оружие и уже 28 апреля получил его.

При этом разрешение на покупку оружия выдали без нарушений, заявили в правоохранительных органах. Стрелковые курсы он также прошел в соответствии с законодательством. «Life Shot» сообщает, что Галявиев был «очень дотошным» при оформлении всех документов. Росгвардия отметила, что оружием стрелок владел на законных основаниях.

Перед нападением на школу Ильназ Галявиев создал Telegram-канал под названием «Бог», в котором выложил свою фотографию в маске и написал, что убьет много человек.

По факту трагедии в Казани возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».