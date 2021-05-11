В «Ювентусе» рассказали о будущем Роналду и Пирло в клубе

Вице-президент туринского «Ювентуса» Павел Недвед рассказал о будущем в клубе нападающего Криштиану Роналду и главного тренера Андреа Пирло.

«Роналду и Пирло останутся в «Ювентусе», — приводит слова функционера журналист Никола Скира в Twitter.

Португальский форвард перешел в туринский клуб из мадридского «Реала» в 2018 году. В составе итальянской команды он стал двукратным чемпионом Италии.

В нынешнем сезоне первенства страны Роналду принял участие в 31 встрече, в которых забил 27 мячей и отдал три результативные передачи.

Пирло возглавил туринский клуб 30 июля 2020 года. После 35 туров Серии А «Ювентус», набравший 69 очков, занимает пятое место в турнирной таблице первенства. Команда впервые с сезона-2010/11 не смогла завоевать золото чемпионата страны. Также клуб рискует остаться без путевки в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Ранее сообщалось, что руководство туринского коллектива отправит Пирло в отставку перед матчем 36 тура чемпионата Италии против «Сассуоло».