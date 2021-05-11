Передача Тренина помогла «Нэшвиллу» разгромить «Каролину» в матче НХЛ

«Нэшвилл Предаторз» нанес разгромное поражение «Каролине Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Нэшвилле на «Бриджстоун арене», завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Мэтт Дюшейн, также отличились Рокко Гримальди, Райан Джохансен и Таннер Жанно.

Российский форвард «хищников» Яков Тренин отметился результативной передачей.

«Нэшвилл», набравший 64 очка, занял четвертое место в турнирной таблице Центрального дивизиона. В первом раунде Кубка Стэнли команда сыграет с «Каролиной».

Ранее определились все участники плей-офф НХЛ.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Нэшвилл Предаторз» (Нэшвилл, США) — «Каролина Харрикейнз» (Роли, США) — 5:0 (2:0, 2:0, 1:0)

1:0 — Гримальди (Жанно) — 02:51 (4x5)

2:0 — Дюшейн (Тренин, Джохансен) — 04:19

3:0 — Дюшейн (Ричардсон, Казинс) — 24:29

4:0 — Джохансен (Форсберг, Фаббро) — 32:08

5:0 — Жанно — 40:57 (4x5)