Арбитр Федотов отреагировал на критику судейства со стороны игрока «Химок» Идову

Арбитр Игорь Федотов отреагировал на критику судейства со стороны игрока «Химок» Брайана Идову в матче против московского «Спартака».

«Идову просто не понимает правила игры. Если ему тут что-то не нравится, то пусть объяснит, что было, когда гол забивали «Химки». Это он играл рукой или нет?» — сказал Федотов в беседе с «Чемпионат.com».

Напомним, «Спартак» победил со счетом 2:1.

В составе химчан счет на 27 минуте забил Максим Глушенков. За «Спартак» отличился Александр Соболев. Он реализовал пенальти через восемь минут после перерыва. А за минуту до конца основного времени Джордан Ларссон принес красно-белым победу.

На 37-й минуте Глушенков был удален с поля, получив красную карточку.

В турнирной таблице чемпионата России подопечные Доменико Тедеско занимают второе место, набрав 56 очков. В заключительном туре красно-белые сыграют на выезде с грозненским «Ахматом». Встреча состоится 16 мая. Стартовый свисток прозвучит в 14.00 по московскому времени.

Ранее «Спартак» опубликовал заявление в связи с избиением Антона Фетисова.