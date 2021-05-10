Президент Российской Федерации Владимир Путин забросил восемь шайб в гала-матче Ночной хоккейной лиги.

Стоит отметить, что глава государства выступал за команду «Легенды хоккея», которая одолела сборную Ночной хоккейной лиги со счетом 13:9. Президент выступал под 11-м номером.

Ночная хоккейная лига — российская любительская спортивная организация, созданная 15 декабря 2011 года по инициативе Председателя Правительства Российской Федерации Владимира Путина, а также игроков отечественного хоккея. До 20 июля 2012 года носила название Российская любительская хоккейная лига (РЛХЛ).

Путин неоднократно принимал участие в матчах Ночной хоккейной лиги.

Напомним, изначально президент не планировал принимать участие в матче.

Ранее сообщалось о том, что юниорская сборная России по хоккею вернулась в Москву из США, где команда приняла участие в чемпионате мира. Команда Альберта Лещева заняла в турнире второе место, в финальном матче проиграв сборной Канады со счетом 3:5. В аэропорту команду встречали с цветами.