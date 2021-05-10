Игроки «Спартака» вышли на матч с «Химками» в футболках с портретом Тедеско

Игроки московского «Спартака» вышли на матч с подмосковными «Химками» в футболках с портретом главного тренера команды Доменико Тедеско.

Напомним, матч с химчанами станет последней домашней игрой для немецкого специалиста. В декабре 2020 года он сказал, что не будет продлевать контракт с клубом.

Сейчас идет девятая минута матча. Счет не открыт.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» занимает третье место, набрав 53 очка. В заключительном матче красно-белые сыграют с грозненским «Ахматом».

Напомним, петербургский «Зенит» в третий раз подряд стали чемпионами России, обыграв в матче 28-го тура столичный «Локомотив» со счетом 6:1.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.

В матче первого круга подопечные Доменико Тедеско одержали победу со счетом 3:2. В составе красно-белых отличились Александр Кокорин, Эсекьель Понсе и Джордан Ларссон. За химчан мячи забили Резиуан Мирзов и Брайан Идову.

Ранее сообщалось о том, что футболист «Спартака» Промес начнет матч с «Химками» на скамейке запасных.