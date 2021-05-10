Жирков вошел в топ-20 самых титулованных футболистов в истории России

Защитник петербургского «Зенита» Юрий Жирков вошел в топ-20 самых титулованных футболистов в истории чемпионатов России. Об этом сообщает пресс-служба действующих чемпионов страны.

2 мая 37-летний футболист стал победителем Российской премьер-лиги (РПЛ) в пятый раз в своей карьере. По данному показателю он сравнялся с Сергеем Семаком, Александром Анюковым, Луисом Робсоном и Рамизом Мамедовым.

Всего в составе сине-бело-голубых Жирков провел 126 матчей, в которых забил пять мячей и отдал 17 результативных передач.

Помимо трех чемпионств, на счету Жиркова также два Кубка и два Суперкубка, завоеванных в составе «Зенита».

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