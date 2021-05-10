Зидан резко раскритиковал судейство в матче с «Севильей»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан раскритиковал судейскую работу в матче чемпионата Испании против «Севильи», передает Marca.

Встреча завершилась со счетом 2:2. После матча Зидан, который остался недоволен работой главного арбитра встречи Хуана Мартинеса Мунуэры, подошел к нему, чтобы задать ряд вопросов.

«Меня не убедило то, что судья сказал мне. Я никогда не говорю о рефери, но сегодня я злюсь. Не собираюсь больше говорить о судействе. Сейчас ничего не будет прояснено, и это меня беспокоит. Арбитр должен объяснить мне правила, и все», — заявил специалист.

Во втором тайме арбитр принял решение отменить пенальти, который был назначен в пользу «Реала», после того, как обратился к системе видеопомощи рефери (VAR), а также назначил 11-метровый в ворота мадридцев.

В следующем туре национального первенства подопечные Зинедина Зидана в выездном матче сразятся с «Гранадой».

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» продлил беспроигрышную серию в чемпионате Испании до 15 встреч. Последнее поражение мадридского клуба в Ла Лиге произошло 30 января в матче с «Леванте» (1:2).