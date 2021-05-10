Три топ-клуба АПЛ заинтересовались хавбеком «Брайтона»

Три топовых клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) заинтересованы в трансфере полузащитника «Брайтона» Ивы Биссумы, сообщает The Times.

По информации источника, хавбеком интересуются «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Арсенал». Сообщается, что клубы уже сделали соответствующие запросы в «Брайтон». Также в переходе футболиста из Мали, которому исполнилось 24 года, заинтересован клуб чемпионата Франции — «Марсель».

При этом сам футболист уже попросил команду отпустить его в конце нынешнего сезона. «Брайтон» готов продать хавбека за £30 млн.

После 35-ти туров чемпионата Англии «Брайтон» идет на 15-й строчке турнирной таблицы, имея в активе 37 очков.

Ранее сообщалось, что в очередном матче 35-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) лондонский «Арсенал» обыграл «Вест Бромвич Альбион». Встреча прошла в столице Великобритании на стадионе «Эмирейтс» при пустых трибунах и завершилась победой хозяев со счетом 3:1.

После этой игры подопечные Микела Артеты набрали 52 очка и поднялись на девятую строчку в турнирной таблице чемпионата Англии.