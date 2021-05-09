Гонщик Мазепин показал фото специального шлема ко Дню Победы

Российский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» «Хаас» Никита Мазепин в своем Instagram показал фото специального шлема, дизайн которого стилизован ко Дню Победы.

«С праздником Великой Победы!» — подписал фотографию гонщик.

Мазепин показал последнее время в квалификации Гран-при Испании и стартовал в гонке с 20-го места. Напарник россиянина Мик Шумахер начал заезд восемнадцатым.



Гран-при Испании идет в эти минуты, гонка стартовала в 16.00 по московскому времени. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию заезда.

Ранее сообщалось, что в Барселоне завершилась квалификация Гран-при Испании Формулы-1. Победителем стал Льюис Хэмилтон, второе место у Макса Ферстаппена из «Ред Булл», третье место занял напарник Хэмилтона по команде Валттери Боттас.