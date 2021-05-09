Пилот «Мерседеса» Хэмилтон выиграл Гран-при Испании

В Барселоне завершилась гонка Гран-при Испании Формулы-1. Победителем стал Льюис Хэмилтон, второе место у Макса Ферстаппена из «Ред Булл», третье место занял напарник Хэмилтона по команде Валттери Боттас.

Напомним, что вчера Хэмилтон завоевал сотую победу в квалификациях Формулы-1. Британец стал первым в истории гонщиком, которому покорилось подобное достижение.

В пятерку лучших попали также Шарль Леклер из «Феррари» и Серхио Перес из «Ред Булла».

Формула-1. Гран-при Испании. Гонка

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 66 кругов

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +15,841

3. Валттери Боттас («Мерседес») +26,610

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию заезда.

Ранее сообщалось, что в Барселоне завершилась квалификация Гран-при Испании Формулы-1. Победителем стал Льюис Хэмилтон, второе место у Макса Ферстаппена из «Ред Булл», третье место занял напарник Хэмилтона по команде Валттери Боттас.