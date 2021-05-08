Гончаренко прокомментировал поражение «Краснодара» в принципиальном матче с ЦСКА

Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко прокомментировал поражение в матче с ЦСКА со счетом 1:3. Напомним, что по ходу ныншнего сезона Гончаренко был уволен из московского клуба и перешел в краснодарский.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Конечно, о ЦСКА у меня много приятных воспоминаний, мне приятно сюда возвращаться. Все знакомо. Но жизнь очень ускорилась. У меня сейчас «Краснодар», нам нужно обновление, чтобы выйти на уровень, присущий нам. Понятно, что мне, Березуцкому, Ермаковичу хорошо известны возможности всех игроков. Но одно дело знать, другое — донести», — сказал Гончаренко после матча.

Виктор Классон открыл счет в матче на 27-й минуте. На 32-й минуте Чидера Эджуке сравнял счет. На 56-й минуте Чалов вывел ЦСКА вперед. На 69-й минуте Марио Фкрнандес установил окончательный счет в матче.

ЦСКА в 29 матчах набрал 50 очков и занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. У «Краснодара» 38 очков и 11-е место в таблице.

Ранее сообщалось, что ЦСКА одержал волевую победу над «Краснодаром» в матче РПЛ и сохранил шансы на еврокубки.