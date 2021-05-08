Гендиректор «Арсенала» Аджоев раскритиковал арбитра матча с «Рубином»

Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев раскритиковал работу главного арбитра Кирилла Левникова в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином». Тульский клуб большую часть второго тайма игравший в меньшинстве, уступил казанскому «Рубину» со счетом 2:4.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Настрой на определенную задачу у рефери сегодня присутствовал с первых минут. Он ее в итоге и выполнил. Началось все с пенальти в наши ворота, сперва назначенного, а потом отмененного. Зато в начале второго тайма Левников пенальти назначил и моментально показал желтую карточку нашему игроку, которая стала для него второй и превратилась в удаление. Последовательность на протяжении всей игры прослеживались только в том, что судья планомерно решал свою задачу. Молодец, хорошо отработал», — заявил Аджоев в интервью «Чемпионату».

После 29 туров Российской Премьер-Лиги у «Арсенала» 23 очка, команда занимает 13-е место в турнирной таблице. У «Рубин» 52 очка – команда идет на четвертом месте и продолжает бороться за еврокубки..

Ранее сообщалось, что «Рубин» обыграл «Арсенал», проигрывая со счетом 0:2 после первого тайма.