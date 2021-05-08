Генеральный директор «Уфы» Газизов: был уверен, что Семак выставит основу

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал результат матча 29-го тура Российской премьер-лиги с «Зенитом», который завершился вничью 0:0.

«Хотелось, конечно, большего. Но «Зенит» приехал основным составом. Все, кроме Дзюбы, вышли, были заряженные. Это безоговорочный чемпион последних трех лет. Было сложно, мы пытались. Беленов — красавец, вытащил пенальти. Ребята — молодцы, все выкладывались. Были моменты, могли сыграть на победу, но очко заслужили желанием и самоотдачей. Ничья с чемпионом дорогого стоит. Не рассчитывал, что «Зенит» выпустит резерв. Хорошо знаю Богданыча, он максималист в жизни и спорте», — сказал Газизов «Чемпионату».

«Зенит» мог открыть счет на 45+3 минуте встречи. В ворота «Уфы» был назначен пенальти, однако голкипер Александр Беленов справился с ударом иранского нападающего Сердара Азмуна.

Петербургская команда в прошлом туре разгромила московский «Локомотив» с результатом 6:1 и досрочно оформила третье чемпионство в Российской премьер-лиге подряд. В активе команды 62 очка. Подопечные Сергея Семака гарантировали себе участие в групповом этапе Лиги чемпионов в следующем сезоне.

«Уфа» идет на 14-м месте в турнирной таблицы, набрав 22 балла. Уфимская команда борется за сохранение места в высшем дивизионе чемпионата России.

Ранее сообщалось, что «Зенит» сыграл вничью с «Уфой» в первом матче в статусе чемпиона.