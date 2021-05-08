«Зенит» сыграл вничью с «Уфой» в первом матче в статусе чемпиона

Петербургский «Зенит» сыграл вничью с «Уфой» в 29-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча завершилась со счетом 0:0.

«Зенит» мог открыть счет на 45+3 минуте встречи. В ворота «Уфы» был назначен пенальти, однако голкипер Александр Беленов справился с ударом иранского нападающего Сердара Азмуна.

Стоит отметить, что петербургская команда в прошлом туре разгромила московский «Локомотив» с результатом 6:1 и досрочно оформила третье чемпионство в Российской премьер-лиге подряд. В активе команды 62 очка. Подопечные Сергея Семака гарантировали себе участие в групповом этапе Лиги чемпионов в следующем сезоне.

«Уфа» идет на 14-м месте в турнирной таблицы, набрав 22 балла. Уфимская команда борется за сохранение места в высшем дивизионе чемпионата России.

Ранее сообщалось, что «Зенит» заинтересован в трансфере полузащитника бразильского клуба «Ред Булл Брагантино» Клаудиньо. Об этом проинформировал агент 24-летнего футболиста Агент Луис Фернандо Гарсия, он подтвердил информацию, которая появилась в местных изданиях.

Чемпионат России. 29-й тур

«Уфа» — «Зенит» — 0:0