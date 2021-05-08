Форвард Мичков остался недоволен результатом юниорского ЧМ

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Нападающий юниорской сборной России по хоккею Матвей Мичков остался недоволен результатом юниорского чемпионата мира, передает ТАСС.

Сборная России завоевала серебряные медали турнира, в финальном матче россияне уступили сверстникам из Канады со счетом 3:5. Мичков стал автором одной из шайб национальной команды.

«Самый эмоциональный момент — это игра с канадцами, когда забивали голы. Самые эмоциональные и запоминающиеся моменты были. Доволен ли серебром? Нет», — поделился Мичков.

Мичков набрал 16 (12 шайб + 4 передачи) очков в семи матчах, по итогам турнира форвард стал лучшим бомбардиром турнира и был признан его самым ценным игроком.

Российские хоккеисты остались без золотых медалей ЮЧМ в 13-й раз подряд, для канадской сборной это четвертая победа на турнире в истории и первая с 2013 года. Бронзовым призером ЮЧМ-2021 стала национальная команда Швеции, со счетом 8:0 разгромившая Финляндию в матче за третье место.

Ранее сообщалось, что тренер Андрей Назаров поздравил сборную России по хоккею со вторым местом на юниорском чемпионате мира.