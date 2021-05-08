Защитник ЦСКА высказался о противостоянии с бывшим тренером Гончаренко

Защитник ЦСКА Вадим Карпов рассказал о своих ожиданиях от матча 33-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром», передает пресс-служба армейского клуба.

Встреча состоится 8 мая в Москве, стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени. Стоит отметить, что краснодарскую команду тренирует белорусский специалист Виктор Гончаренко, который покинул аналогичный пост в ЦСКА в марте этого года.

«Для нас сейчас все равно, c какой командой и против какого тренера играть. Мы потеряли гораздо больше очков, чем планировали, цель — шесть набранных баллов в последних двух матчах сезона», — заявил футболист.

После 28-го тура национального первенства ЦСКА идет на шестой строчке в турнирной таблице, имея в активе 47 баллов. «Краснодар» расположился на 11-м месте, набрав 38 очков.

Ранее сообщалось, что генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко критично отозвался о слухах, согласно которым нападающий Антон Заболотный летом покинет команду. 7 мая появилась информация, согласно которой Заболотный заключил контракт с московским ЦСКА.