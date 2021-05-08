Голкипер «Рейнджерс» Георгиев сыграет за сборную России на ЧМ-2021

Голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев присоединится к сборной России и сможет сыграть на чемпионате мира по хоккею — 2021, сообщает Sport24.

Он заменит своего одноклубника, Игоря Шестеркина, который не сможет принять участия в мировом первенстве из-за травмы паха.

«Рейнджерс» по итогам регулярного чемпионата НХЛ не смогли выйти в плей-офф. В нынешнем сезоне Георгиев провел 19 встреч, в которых пропустил 44 шайбы.

Чемпионат мира по хоккею пройдет с 21 мая по 6 июня в Риге.

Изначально турнир должны были провести два города — Рига и Минск, однако из Белоруссии перенесли матчи из-за политической ситуации в стране, которая возникла из-за президентских выборов, которые прошли в августе 2020 года.

Ранее сообщалось, что в организационном комитете чемпионата мира — 2021 по хоккею опровергли слухи о том, что в организации турнира, который должен быть проведен в Латвии, возникли проблемы. С таким заявлением выступил член совета директоров оргкомитета ЧМ-2021 Юрис Савицкис.