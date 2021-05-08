Дубль Наместникова помог «Детройту» обыграть «Коламбус»

«Детройт Ред Уингз» обыграл «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу «Ред Уингз».

Российский нападающий победившей команды Владислав Наместников в этом поединке оформил дубль, забросив обе шайбы в пустые ворота в концовке матча.

Примечательно, что обе команды уже потеряли шансы на выход в плей-офф НХЛ.

Ранее сообщалось, что «Каролина Харрикейнз» переиграла «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Команды не смогли определить победителя в основное время, три периода завершились с результатом 1:1. А в овертайме сильнее оказалась «Каролина», победную шайбу забросил Даги Хэмилтон с передачи Алекса Недельковича.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Коламбус Блю Джекетс» — «Детройт Рейд Уингз» — 2:5

1:0 — Байройтер, 01:43;

2:0 — Гербе (Робинсон, Гавриков), 27:48;

2:1 — Велено, 33:50;

2:2 — Декайзер, 34:48;

2:3 — Врана, 36:52;

2:4 — Наместников, 57:58;

2:5 — Наместников, 59:12.