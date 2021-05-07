Арбитр Федотов жестко высказался об отстранении Васильева от судейства
Арбитр Игорь Федотов жестко высказался об отстранении Станислава Васильева от судейства, передает «Чемпионат.com».
«Думаю, скоро судей начнут привлекать по уголовным статьям. Это уже не шутки. Это невозможно замять. В этой игре предвзятость была ещё и со стороны VAR, есть момент сговора», — сказал Федотов.
Глава Экспертно-судейской комиссии Российского футбольного союза (ЭСК РФС) Ашот Хачатурянц отметил, что судья ошибочно не назначил пенальти в ворота «Ротора» на 85-й минуте встречи. Арбитр отстранен от матчей Российской премьер-лиги (РПЛ) до окончания служебной проверки.
Напомним, клуб с берегов Волги победил со счетом 1:0. Единственный мяч забил Алексей Щеткин. Он отличился на 23-й минуте поединка.
Ранее сообщалось о том, что арбитру матча «Ротор» — «Ахмат» предложат пройти тест на полиграфе.