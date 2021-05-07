ЦСКА подписал контракт с Антоном Заболотным

Московский ЦСКА подписал контракт с футболистом «Сочи» Антоном Заболотным, передает «Чемпионат.com» со ссылкой на несколько источников.

Отмечается, что футболист присоединится к красно-синим летом на правах свободного агента.

Также отмечается, что футболистом интересовался «Краснодар», но игрок отклонил предложение «быков».

Заболотный выступал за «Уфу», воронежский «Факел», «Тосно» и петербургский «Зенит». За черноморский клуб он играет с 2019 года. Интересно, что с 2008 по 2012 год форвард числился в ЦСКА, но на поле не выходил.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) подопечные Ивицы Олича занимают шестое место, набрав 47 очков. В следующем туре ЦСКА сыграет с «Краснодаром». Матч пройдет 8 мая. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19.30 по московскому времени.

Ранее сообщалось о том, что клуб итальянской Серии А «Болонья» заинтересован в услугах игрока московского ЦСКА Игоря Дивеева.