«Оренбург» показал состояние своего стадиона

Футбольный клуб «Оренбург» показал на своем YouTube-канале состояние своего стадиона.

Напомним, 5 мая «Крылья Советов», «Оренбург», московское «Торпедо» и «Алания» не получили лицензию, позволяющую участвовать в Российской Премьер-Лиге (РПЛ). В текущей турнирной таблице ФНЛ «Крылья Советов» идут первыми (и уже обеспечили себе победу в турнире), «Оренбург» занимает второе место, а «Алания» идет на четвертой позиции.

Ранее президент «Оренбурга» направил письмо на имя главы РПЛ Сергея Прядкина с просьбой предоставить возможность команде играть в высшей лиге несмотря на то, что «Оренбург» не сможет выполнить обязательный инфраструктурный критерий для получения соответствующей лицензии. Клуб просил в порядке исключения разрешить ему играть на стадионе «Газовик».

Также в «Оренбурге» отметили, что увеличат вместимость стадиона до десяти тысяч, чтобы получить возможность играть в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Ранее журналист Василий Уткин рассказал о пикантной проблеме стадиона «Оренбурга».