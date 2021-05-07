«Зенит» может продать форварда Азмуна

Петербургский «Зенит» может продать иранского форварда Сердара Азмуна, передает «Спорт-Экспресс».

Также отмечается, что сине-бело-голубые готовят для иранца новый контракт. «Зенит» расстанется с футболистом, если условия трансфера устроят и его самого, и руководство чемпионов России.

Действующий контракт Азмуна рассчитан до лета 2022 года.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) клуб с берегов Невы стал чемпионом за два тура до финиша, одолев на своем поле московский «Локомотив» со счетом 6:1.

Азмун провел в текущем розыгрыше чемпионата России 23 матча, забив 19 мячей.

В следующем туре подопечные Сергея Семака сыграют против «Уфы». Встреча состоится 8 мая. Стартовый свисток прозвучит в 14.00 по московскому времени.

Ранее сообщалось о том, что английский «Брайтон энд Хоув Альбион» проявляет интерес к вратарю «Краснодара» Матвею Сафонову.