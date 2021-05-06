«Краснодар» интересуется 32-летним австрийским нападающим Арнаутовичем

«Краснодар» может подписать австрийского нападающего Марко Арнаутовича. Об этом сообщает «Чемпионат».

Арнаутович в настоящее время выступает в Китае за «Шанхай Порт», куда был продан в июле 2019 года за € 25 млн. 32-летний футболист известен по выступлению за «Вест Хэм», «Сток Сити», «Вердер», «Интер» и «Твенте». В сборную Австрии вызывается с 2008 года, в ее составе провел 87 матчей и забил 26 голов.

Интересно, что во всех клубах, начиная с «Интера» нападающего сопровождали скандалы. Жозе Моуринью однажды сказал, что Арнаутович — фантастический игрок, однако его отношения к делу не похоже на отношение взрослого человека. В Германии игрока дважды ловили за превышение скорости и один раз за вождение в нетрезвом виде.

«Краснодар», набрав 38 очков в 28 матчах, занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ и по сути готовится к следующему сезону.

Ранее сообщалось, что назначение Гончаренко в «Краснодар» назвали лучшим решением.