Назначение Гончаренко в «Краснодар» назвали лучшим решением

Бывший тренер «Краснодара» Олег Фоменко поделился мнением о назначении белорусского специалиста Виктора Гончаренко на пост наставника «быков», передает «Спорт-Экспресс».

Специалист на этом посту сменил Мурада Мусаева, который подал в отставку в начале апреля из-за неудовлетворительных результатов команды.

«На данном этапе это лучшее решение. Виктор Михайлович ставит именно тот футбол, в который играет «Краснодар». И специалист он прекрасный», — заявил Фоменко.

До этого Гончаренко работал на посту главного тренера в московском ЦСКА, столичный клуб он покинул в середине марта из-за неудовлетворительных результатов команды.

Ранее сообщалось, что нападающий мексиканской «Гвадалахары» Хосе Масиас ближайшим летом может сменить клубную прописку. Как пишет Sport24, переговоры на продвинутой стадии о трансфере 21-летнего форварда ведет «Краснодар». По информации источника, за переход футболиста российский клуб готов заплатить €10-12 млн. Других данных по поводу потенциальной сделки пока нет.