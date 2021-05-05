РФС выступил с заявлением по поводу событий после игры «Зенит» — «Локомотив»

Российский футбольный союз (РФС) выступил с заявлением по поводу событий после игры 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» — «Локомотив», когда болельщики «железнодорожников» в принудительном порядке были запущены в автобусы, которые впоследствии направились в неизвестном направлении.

«Сложившаяся ситуация получит оценку на ближайшем собрании Комитета по безопасности и работе с болельщиками РФС, куда будут приглашены сотрудники безопасности ФК «Зенит» и МВД России.

Считаем, что неуважительное отношение к болельщикам гостевой команды недопустимо и омрачает чемпионский праздник, нивелируя усилия «Зенита» по подготовке такого важного события», — говорится в заявлении.

В нынешнем розыгрыше чемпионата России подопечные Марко Николича занимают третью строчку в турнирной таблице, отставая от идущего вторым московского «Спартака» на одно очко.

Ранее сообщалось, что каталонская «Барселона» попробует летом вернуть нападающего Неймара, который в настоящее время защищает цвета «Пари Сен-Жермен».