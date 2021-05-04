Моуринью станет главным тренером «Ромы» со следующего сезона

Бывший главный тренер «Челси», «Реала» и «Тоттенхэма» Жозе Моуринью возглавит «Рому».

«Клуб рад сообщить, что достигнута договоренность с Жозе Моуринью о том, что он станет нашим новым главным тренером с сезона 2021/2022», — говорится в сообщении «Ромы» d Instagram.

О том, что Моуринью уйдет из клуба по окончании сезона, если «Тоттенхэм» не попадет в Лигу чемпионов, начали говорить английские СМИ еще в начале марта, но руководство «шпор» не стало дожидаться конца чемпионата.

«Рома» решила не продлевать контракт с нынешним главным тренером команды Пауло Фонсекой, который истекает по окончании сезона. В нынешнем чемпионате Италии клуб из Рима идет седьмым и не имеет особых шансов подняться в турнирной таблице выше.

Фонсека называется одним из кандидатов на пост главного тренера «Спартака», который также освободится нынешним летом.

Ранее сообщалось, что экс-тренер «Тоттенхэма» Моуринью пока не планирует возвращаться к работе.