Экс-тренер «Тоттенхэма» Моуринью пока не планирует возвращаться к работе

Экс-тренер лондонского «Тоттенхэма» Жозе Моуринью пока не планирует возвращаться к работе, передает Sky Sports.

«Сейчас у меня нет никаких планов. Продолжаю жить своей обычной жизнью, чувствую себя свежим, чувствую себя спокойно. У меня есть больше времени, чтобы провести работу над ошибками», — сказал Моуринью.

О том, что Моуринью уйдет из клуба по окончании сезона, если «Тоттенхэм» не попадет в Лигу чемпионов, начали говорить английские СМИ еще в начале марта, но руководство «шпор» не стало дожидаться конца чемпионата.

Ранее сообщалось, что футболисты лондонского «Тоттенхэма» недовольны поведением и высказываниями главного тренера команды. Игроки «шпор» возмущены тем, что специалист после поражений обвиняет в этом только их, а также неоднократно указывает на то, что они недостаточно хороши для того, чтобы бороться за попадание в четверку сильнейших.

Ранее сообщалось о том, что лондонский «Тоттенхэм Хотспур» объявил о назначении Райана Мэйсона исполняющим обязанности главного тренера команды.