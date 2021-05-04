СМИ: Жирков покинет «Зенит»

Защитник «Зенита» Юрий Жирков в скором времени может покинуть петербургскую команду, сообщает Bobsoccer.

В текущем сезоне футболист, которому 37 лет, провел 13 матчей в чемпионате России. Стоит отметить, что игрок также вызывается в национальную сборную, которую тренирует Станислав Черчесов.

Жирков перешел в петербургский клуб в 2016 году. Вместе с «Зенитом» футболист трижды подряд выигрывал Российскую премьер-лигу (РПЛ).

На протяжении своей карьеры Жирков также защищал цвета следующих клубов — московского ЦСКА (2004-2009), лондонского «Челси» (2009-2011), махачкалинского «Анжи» (2011-2013) и столичного «Динамо» (2013-2015).

Жирков является заслуженным мастером спорта, вместе с ЦСКА он выиграл Кубок УЕФА, где в финальном поединке забил победный мяч.

Ранее сообщалось, что петербургский «Зенит» опубликовал в Twitter видео из чемпионской раздевалки. Напомним, сине-бело-голубые стали чемпионами России, обыграв в матче 28-го тура московский «Локомотив». Встреча завершилась со счетом 6:1.