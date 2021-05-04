Россия сыграет с Финляндией в полуфинале ЮЧМ

Стали известны полуфинальные пары юниорского чемпионата мира по хоккею — 2021.

В четвертьфинале Россия одолела Белоруссию (5:2), Канада победила Чехию (10:3), Финляндия — Швейцарию (2:0), а Швеция — США (5:2).

Таким образом, пары полуфинала турнира выглядят так:

Канада — Швеция;

Россия — Финляндия.

Поединок канадской и шведской команд состоится 6 мая, старт будет дан ровно в полночь по московскому времени. Россия поборется за выход в полуфинал на несколько часов позже — матч с Финляндией состоится в 04.00 по московскому времени.

Стоит отметить, что Россия и Финляндия уже встречались в этом розыгрыше юниорского чемпионата мира. Во втором матче группового этапа сильнее оказались финские юниоры, которые со счетом 4:3 смогли добыть победу в серии послематчевых буллитов.

Матч за третье место и финал состоятся в ночь на 7 мая (мск).

Ранее сообщалось, что двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков похвалил Белоруссию за игру против России на юниорском чемпионате мира.