36 сэйвов Варламова не спасли «Айлендерс» от поражения «Баффало»

«Баффало Сэйрбз» нанес поражение «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу «Баффало».

Российский голкипер проигравшей команды Семен Варламов вышел в стартовом составе «Айлендерс» и сумел отразить 36 нанесенных бросков по своим воротам из 39. Еще одна шайба была заброшена в ворота команды из Нью-Йорка, когда тренерский штаб принял решение снять вратаря.

Ранее сообщалось, что российский голкипер клуба Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Айлендерс» Семен Варламов признан третьей звездой прошедшего игрового дня в регулярном чемпионате.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Баффало Сэйрбз» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 4:2

0:1 - -Пелек (Бэйли, Бовилье), 9:15;

0:2 - -Вальстрем (Пелек, Палмиери), 30:42;

1:2 — Томпсон (Брайсон, Ристолайнен), 34:04;

2:2 — Асплунд (Райнхарт, Томпсон), 51:25;

3:2 - -Райнхарт (Ристолайнен), 55:56;

4:2 — Райнхарт, 59:08.