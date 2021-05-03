Федун пригласил болельщиков на последний домашний матч Тедеско у руля «Спартака»

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун подвел итоги матча 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против тульского «Арсенала», а также пригласил болельщиков на последний матч Доменико Тедеско на посту наставника клуба.

Напомним, «Спартак» одолел «оружейников» со счетом 2:1.

«Желаю команде держаться и биться до конца Следующий матч станет последней домашней игрой для Доменико Тедеско у руля команды. Приглашаю наших болельщиков заполнить стадион», — передает слова Федуна «Спорт-Экспресс»

Немецкий специалист в декабре 2020 года заявил о том, что он не будет продлевать контракт с клубом.

Красно-белые имеют в активе 53 очка, занимая второе место в турнирной таблице. «Локомотив» набрал 52 балла. В двух оставшихся матчах «Спартак» сыграет с подмосковными «Химками» и грозненским «Ахматом».

«Локомотив» померится силами с «Динамо» и екатеринбургским «Уралом». 12 мая железнодорожники сыграют в финале Кубка России с самарскими «Крыльями Советов».

Чемпионом России сезона-2020/21 стал петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые становятся лучшей команды страны в третий раз подряд.

Ранее «Спартак» обыграл «Арсенал» в матче РПЛ