Экс-игрок «Спартака» верит в то, что красно-белые займут второе место в РПЛ

Экс-игрок московского «Спартака» Анзор Кавазашвили считает, что подопечные Доменико Тедеско займут второе место в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает Sport24.

«Капитальные молодцы! Сейчас еще два матча выиграют и второе место возьмут. «Локомотив» получил взрыв атомной бомбы как в Хиросиме и Нагасаки. Они могут не очухаться», сказал Кавазашвили.

Также он раскритиковал футболистов красно-белых, отметив, что он не понимает, какую игру показывает команда.

«Сейчас у меня надежд на игроков нет», — сказал он.

Красно-белые имеют в активе 53 очка. Подопечные Марко Николича набрали 52 балла. В двух оставшихся матчах «Спартак» сыграет с подмосковными «Химками» и грозненским «Ахматом».

«Локомотив» померится силами с «Динамо» и екатеринбургским «Уралом». 12 мая железнодорожники сыграют в финале Кубка России с самарскими «Крыльями Советов».

Чемпионом России сезона-2020/21 стал петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые становятся лучшей команды страны в третий раз подряд.

Ранее «Спартак» обошел «Локомотив» в турнирной таблице чемпионата России.