«Спартак» обошел «Локомотив» в турнирной таблице чемпионата России

Московский «Спартак» вышел на второе место в Российской премьер-лиге (РПЛ), обойдя столичный «Локомотив».

Напомним, в матче 28-го тура подопечные Доменико Тедеско обыграли тульский «Арсенал» со счетом 2:1. 2 мая красно-зеленые уступили петербургскому «Зениту» (1:6).

Красно-белые имеют в активе 53 очка. Подопечные Марко Николича набрали 52 балла. В двух оставшихся матчах «Спартак» сыграет с подмосковными «Химками» и грозненским «Ахматом».

«Локомотив» померится силами с «Динамо» и екатеринбургским «Уралом». 12 мая железнодорожники сыграют в финале Кубка России с самарскими «Крыльями Советов».

Чемпионом России сезона-2020/21 стал петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые становятся лучшей команды страны в третий раз подряд.

Напомним, второе место дает команде право сыграть в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов, а третья строчка отправляет клуб в Лигу Европы.

Ранее сообщалось о том, что московский «Спартак» обыграл тульский «Арсенал» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 2:1.