Фанаты «Спартака» и «Арсенала» устроили потасовку на стадионе

Фанаты московского «Спартака» и тульского «Арсенала» устроили потасовку на стадионе.

Болельщики перекидываются пластиковыми креслами.

В конце первого тайма ведут подопечные Доменико Тедеско со счетом 1:0. Единственный мяч забил Александр Соболев.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» занимает третье место, набрав 50 очков. «Арсенал» располагается на 13 строчке, имея в активе 23 балла.

Если «Спартак» победит, то он поднимется на второе место, обойдя на одно очко московским «Локомотив», который вчера уступил петербургскому «Зениту» со счетом 6:1. По итогам встречи команда Сергея Семака в третий раз подряд стала чемпионом России.

Ранее супруга владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова получила публичную должность в клубе. На официальном сайте красно-белых сообщается, что Салихова решением общего собрания акционеров включена в состав совета директоров. Кроме нее в совет также вошел Юсуф Алекперов, а Сергей Михайлов в свою очередь покинул занимаемый пост в органе управления «Спартака».