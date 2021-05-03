Кокорин возобновил тренировки с «Фиорентиной»

Российский форвард Александр Кокорин возобновил тренировки с итальянской «Фиорентиной», передает пресс-служба «фиалок» в Twitter.

Напомним, футболист из-за повреждения не выходил на поле с 3 марта.

За «Фиорентину» нападающий провел три матча в текущем первенстве чемпионата Италии. На Апеннинах он не смог отметиться результативными действиями.

Также Кокорин выступал за московское «Динамо», махачкалинский «Анжи», петербургский «Зенит» и «Сочи».

В турнирной таблице Серии А «Фиорентина» занимает 14 место, набрав 35 очков. В следующем туре «фиалки» встретятся с римским «Лацио». Встреча состоится 8 мая. Стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.

Ранее бывший генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов рассказал о том, что «Спартак» мог продать форварда Александра Кокорина летом 2020 года за €7 млн, но клубу была не интересна эта сделка.