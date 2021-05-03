«Локомотив» заявил о «чрезмерных» мерах «Зенита» и полиции в отношении их фанатов

Московский «Локомотив» сделал официальное заявление по итогам матча с «Зенитом» (1:6), в котором сообщил о поступающих в клуб многочисленных жалоб от болельщиков, присутствующих на игре.

В частности, «железнодорожники» утверждают, что со стороны сотрудников правопорядка, обеспечивших безопасность матча, а также «Зенита» в отношении поклонников красно-зеленых были предприняты чрезмерные ограничительные меры.

В четырех пунктах «Локомотив» указывает на следующее: квота билетом, предоставленная петербуржцами, была меньше положенной; служба безопасности «Зенита» не предусмотрела достаточное количество резервных мест, пересаживая фанатов в атрибутике команды гостей на одну трибуну; во втором тайме болельщиков «Локо» не выпускали в подтрибунное помещение; после матча поклонники «железнодорожников» массово и принудительно были препровождены в автобусы и вывезены в центр города.

Полная разъяснительная часть заявления доступна на сайте «Локомотива».

Ранее главный тренер «Локомотива» Марко Николич прокомментировал разгромное поражение. После этого матча «железнодорожники» осложнили себе борьбу за второе место и попадание в Лигу чемпионов.